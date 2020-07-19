Euro
7.87
Dolar
6.86
BIST 100
118,786.09
Altın
1,810.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Sivasspor evinde kazandı

Süper Lig'in 33. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği karşılaşması ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Halife Yalçınkaya   | 19.07.2020
Sivasspor evinde kazandı Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Sivas

6. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağ kanattan ortasında Appindangoye'nin kafa vuruşu kale direğinin yanından auta çıktı.

16. dakikada Fatih Aksoy'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın sert şutunu kaleci Nordfeldt güçlükle çeldi.

27. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağ kanattan ortasında Ramos ceza alanı içinde topla elle oynadı. Hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.

29. dakikada kazanılan penaltıyı Kone ağlara gönderdi. 1-0

39. dakikada Candeias'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Stancu'nun ceza sahası içinde düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

50. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın pasında Uğur Çiftçi sol kanattan ceza alanına girdi. Pasında Emre Kılıç topu ağlara gönderdi. Gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 

67. dakikada Erdoğan Yeşilyurt, topu sol kanattan ceza sahası içine taşıdı. Düzgün pasında topla buluşan Yatabare, topu kaleci Nordfeldt'in sağından ağlara gönderdi. 2-0

70. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağ kanattan ortasında ceza alanı içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Hakan Arslan topa dokunamadı. 

82. dakikada Yatabare'nin pasında topla ceza sahası içinde buluşan Mert Hakan Yandaş, topu kalecinin altından ağlara gönderdi. Gol VAR incelemesi sonrası faul gerekçesiyle iptal edildi.

Karşılaşma ev sahibi Sivasspor'un 2-0 üstünlüyle son erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 90 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de Kovid-19'dan 202 bin 10 kişi iyileşti
İtalya'da Kovid-19 kaynaklı günlük ölü sayısı en düşük seviyeye geriledi

Benzer haberler

fSpor camiasından Medipol Başakşehir'e tebrik

fSpor camiasından Medipol Başakşehir'e tebrik

Okan Buruk'un tarihi başarısı

Medipol Başakşehir- Hes Kablo Kayserispor maçında ikinci kez elektrikler kesildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan taraftarlara Kovid-19 uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan taraftarlara Kovid-19 uyarısı
Sivasspor evinde kazandı

Sivasspor evinde kazandı
Çaykur Rizespor 3 puanı 3 golle aldı

Çaykur Rizespor 3 puanı 3 golle aldı