Medipol Başakşehir'de hazırlıklar devam ediyor

İstanbul
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında bulunan antrenman tesislerindeki idman, koronavirüs önlemleri kapsamında iki ayrı grup halinde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı çift antrenmanla çalışmalarına devam edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.