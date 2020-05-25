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Spor, Futbol

Trabzonspor iki günlük iznin ardından çalışmalarına başladı

Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, iki günlük iznin ardından çalışmalarını sürdürdü.

Meltem Yılmaz Karakurum   | 25.05.2020
Trabzonspor iki günlük iznin ardından çalışmalarına başladı

Trabzon

Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, iki günlük iznin ardından çalışmalarını sürdürdü.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, futbolcular kuvvet çalışması yaptı.

Antrenmanı, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile kulübün futbol şube sorumlusu Özer Bayraktar da izledi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.


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