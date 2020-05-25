Euro
7.42
Dolar
6.81
BIST 100
103,024.30
Altın
1,727.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe'de koronavirüs testleri negatif çıktı

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıktı.

Emrah Oktay   | 25.05.2020
Fenerbahçe'de koronavirüs testleri negatif çıktı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Futbol A Takımı'nda oyuncular, teknik ve idari heyet ile Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde görevli personele uygulanan Kovid-19 PCR testleri negatif sonuçlandı.

Öte yandan Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonunun Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yarın kampa girecek ve 31 Mayıs'a kadar burada çalışacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da sağlık çalışanları eylem yaptı
Çin'in Vuhan kentinde 6,5 milyondan fazla kişiye Kovid-19 testi yapıldı
Ekvador'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 95 kişi öldü
İngiltere'nin haziranda atmayı planladığı 'gevşeme adımları' açıklandı
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

İspanya'da sağlık çalışanları eylem yaptı

İspanya'da sağlık çalışanları eylem yaptı

Çin'in Vuhan kentinde 6,5 milyondan fazla kişiye Kovid-19 testi yapıldı

Ekvador'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 95 kişi öldü

İngiltere'nin haziranda atmayı planladığı 'gevşeme adımları' açıklandı

İngiltere'nin haziranda atmayı planladığı 'gevşeme adımları' açıklandı
Fenerbahçe'de koronavirüs testleri negatif çıktı

Fenerbahçe'de koronavirüs testleri negatif çıktı
Medipol Başakşehir'de hazırlıklar devam ediyor

Medipol Başakşehir'de hazırlıklar devam ediyor