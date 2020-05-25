Fenerbahçe'de koronavirüs testleri negatif çıktı

İstanbul
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Futbol A Takımı'nda oyuncular, teknik ve idari heyet ile Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde görevli personele uygulanan Kovid-19 PCR testleri negatif sonuçlandı.
Öte yandan Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonunun Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yarın kampa girecek ve 31 Mayıs'a kadar burada çalışacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.