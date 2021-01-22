Euro
9.00
Dolar
7.39
BIST 100
1,542.51
Altın
1,853.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

KKTC'de Kovid-19'a karşı ilk aşılama programı tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilk aşılama programının tamamlandığı bildirildi.

Emel Gözellik   | 22.01.2021
KKTC'de Kovid-19'a karşı ilk aşılama programı tamamlandı

Ankara

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "İlk Kovid-19 aşılarının yapımı tamamlanmıştır. Yapılan başvurular önümüzdeki günlerde gelecek 2. parti aşılarda değerlendirilecek ve 2. aşılama tarihi Bakanlığımızca kamuoyuna duyurulacaktır." denildi.

"Aşılar bitmedi"

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Sağlık Bakanı Ali Pilli, basında "Aşılar bitti" yönünde bazı yanıltıcı haberlerin yer aldığını belirterek, "Aşılar bitmedi. Ülkeye Anavatan Türkiye’den 20 bin Sinovac aşısı geldi. Bu 20 bin aşı, bu topluma yetmiyor. 10 bin tanesini yapacağız ki gelmesi planlanan aşılar gelmezse geriye kalan 10 bin tanesini, 28 gün sonra yapılacak ikinci doz için saklamamız gerekiyor." diye konuştu.

"Vakalarda artış var"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Girne bölgesinde artış gösteren yerel vakalarla ilgili bir çalışma yaptıklarını, bunu hükümete ileteceklerini belirtti.

Lapta ve Alsancak bölgelerinde yerel vakalardaki artışa da değinen Pilli, "Son günlerde yerel vakalarda bir artış var. Bu vakalar, Girne bölgesinden kaynaklanıyor. Ne kadar hareket varsa orada Kovid-19 daha fazla olur çünkü insanlar hareket ettikçe virüsü bir yerden bir yere taşıyorlar." dedi.

Pilli ayrıca, Girne bölgesindeki test sayılarının artırıldığını açıkladı.

Türkiye, KKTC'ye 20 bin doz aşı göndermişti

Türkiye'den 14 Ocak'ta Kovid-19'la mücadele kapsamında KKTC'ye 20 bin doz Sinovac aşısı gönderilmişti.

KKTC'de aşılama programı 15 Ocak'ta başlarken Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, aşıyı yaptıran ilk isim olmuştu.

Başbakan Ersan Saner, Sağlık Bakanlığının aşı programı çerçevesinde sağlık çalışanları ile 65 yaş ve üzeri kesimler başta olmak üzere aşılamanın başlayacağını ve nüfusun yüzde 80'inin aşılanmasını hedeflediklerini ifade etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 420 bini geçti
KKTC'de Kovid-19'a karşı ilk aşılama programı tamamlandı
Karlı yolları aşarak 85 yaş ve üstü vatandaşları evlerinde aşılıyorlar
Fransa, Kovid-19 aşısı teslimatında gecikmeler yaşanması halinde ceza veya yaptırım uygulayabilir
İsrail'de son 24 saatte 7 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

ABD'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 420 bini geçti

ABD'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 420 bini geçti

KKTC'de Kovid-19'a karşı ilk aşılama programı tamamlandı

Karlı yolları aşarak 85 yaş ve üstü vatandaşları evlerinde aşılıyorlar

İsrail'de son 24 saatte 7 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi

İsrail'de son 24 saatte 7 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi
Afrika'da Kovid-19 salgınına karşı aşılama süreci mart ayında başlayacak

Afrika'da Kovid-19 salgınına karşı aşılama süreci mart ayında başlayacak
Real Madrid Teknik Direktörü Zidane'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Real Madrid Teknik Direktörü Zidane'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı