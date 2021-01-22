Afrika'da Kovid-19 salgınına karşı aşılama süreci mart ayında başlayacak
Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşılama sürecinin mart ayında başlayacağı bildirildi.
İstanbul
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Mart ayına kadar ilk etapta 30 milyon doz Kovid-19 aşısının Afrika ülkelerine ulaşması bekleniyor." ifadelerine yer verildi.
Aşılama sürecinin mart ayında başlayacağı aktarılan açıklamada, bu yılın sonuna kadar Afrika genelinin yüzde 20'sinin aşılanmasının planlandığı kaydedildi.
Afrika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 82 bin 893'e ulaştı.
Virüs tespit edilenlerin sayısı 3 milyon 381 bin 34'e yükselirken iyileşenlerin sayısı 2 milyon 821 bin 948'e çıktı.
Kıtada en fazla ölüm ve vaka sayısı Güney Afrika, Fas, Tunus ve Mısır'da tespit edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.