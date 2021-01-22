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Sağlık, Koronavirüs

Afrika'da Kovid-19 salgınına karşı aşılama süreci mart ayında başlayacak

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşılama sürecinin mart ayında başlayacağı bildirildi.

Gökhan Kavak   | 22.01.2021
Afrika'da Kovid-19 salgınına karşı aşılama süreci mart ayında başlayacak

İstanbul

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Mart ayına kadar ilk etapta 30 milyon doz Kovid-19 aşısının Afrika ülkelerine ulaşması bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

Aşılama sürecinin mart ayında başlayacağı aktarılan açıklamada, bu yılın sonuna kadar Afrika genelinin yüzde 20'sinin aşılanmasının planlandığı kaydedildi.

Afrika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 82 bin 893'e ulaştı.

Virüs tespit edilenlerin sayısı 3 milyon 381 bin 34'e yükselirken iyileşenlerin sayısı 2 milyon 821 bin 948'e çıktı.

Kıtada en fazla ölüm ve vaka sayısı Güney Afrika, Fas, Tunus ve Mısır'da tespit edildi.

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