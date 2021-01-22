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Sağlık

ÖSYM, yerleştirme istatistiklerinin yer aldığı TUS Değerlendirme Raporu'nu yayımladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2020-Tıpta Uzmanlık Eğitim Giriş Sınavı (TUS) 1 ve 2. dönem değerlendirme raporu yayımlandı.

Esin Işık   | 22.01.2021
ÖSYM, yerleştirme istatistiklerinin yer aldığı TUS Değerlendirme Raporu'nu yayımladı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan raporda, adayların yerleştirme istatistikleri ile TUS testlerinin kapsamları yer aldı.

TUS'un, Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT) ve Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) olmak üzere iki oturumda yapıldığı hatırlatılan rapora göre, TUS 1. dönem TTBT doğru cevap sayısı ortalaması 57,33 ve KTBT doğru cevap sayısı ortalaması 60,45, TTBT'nin ortalama güçlük düzeyi 0,48, KTBT'nin ortalama güçlük düzeyi 0,50, TTBT ve KTBT'nin ortalama soru ayırt edicilik değerleri de 0,35 ve 0,29 olarak hesaplandı.

Yine bu dönem güvenirlik analizinde TTBT'ye ait puanlardan elde edilen iç tutarlılık katsayısının 0,94, KTBT'ye ait puanlardan elde edilen iç tutarlılık katsayısının ise 0,91 olduğu görüldü.

TUS 2. dönem TTBT doğru cevap sayısı ortalaması 52,93 ve KTBT doğru cevap sayısı ortalaması 65,77, TTBT'nin ortalama güçlük düzeyi 0,44, KTBT'nin ortalama güçlük düzeyi 0,55, TTBT ve KTBT ortalama soru ayırt edicilik değerleri 0,34 ve 0,30 olarak hesaplandı. Bu dönemin güvenirlik analizinde ise TTBT'ye ait puanlardan elde edilen iç tutarlılık katsayısı 0,94, KTBT'ye ait puanlardan elde edilen iç tutarlılık katsayısı ise 0,92 oldu.

Raporda yer verilen 2020-TUS 1. dönem sonuçlarına göre açılan 6 bin 155 uzmanlık kontenjanına 2 bin 665'i kadın, 2 bin 210'u erkek olmak üzere 4 bin 875 aday yerleştirildi, bin 280 kontenjan boş kaldı. 2. dönem sonuçlarına göre ise açılan 6 bin 24 kontenjana 2 bin 457'si kadın, 2 bin 470'i erkek olmak üzere 4 bin 927 aday yerleştirildi, bin 97 kontenjan dolmadı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uygulanan sınavların analiz ve değerlendirme raporlarını yayımlamaya devam ettiklerini belirtti.

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