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Türkiye, Koronavirüs

Mutasyonlu Kovid-19 kaynaklı vakaların arttığı Brezilya'dan Türkiye'ye uçuşlar geçici olarak durduruldu

Sağlık Bakanı Koca, mutasyonlu Kovid-19'dan kaynaklanan vakaların artması sebebiyle Brezilya'dan Türkiye'ye uçuşların geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

Barış Gündoğan   | 22.01.2021
Mutasyonlu Kovid-19 kaynaklı vakaların arttığı Brezilya'dan Türkiye'ye uçuşlar geçici olarak durduruldu

Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mutasyonlu virüs sebebiyle İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye uçuşlar için daha önce geçici durdurma kararı alındığını hatırlatarak "Bu ülkelere bugün itibarıyla artan mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya da eklenmiştir." bilgisini paylaştı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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