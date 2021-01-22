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Dünya, Koronavirüs

İsrail'de son 24 saatte 7 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi

İsrail'de bir gün içinde 7 binden fazla kişi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Mustafa Deveci   | 22.01.2021
İsrail'de son 24 saatte 7 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi Fotoğraf: Nir Keidar/AA

Kudüs


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 84 hastanın hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 4 bin 263'e çıktı. 

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı da 7 bin 99 artışla 586 bin 788'e yükseldi.

Hastalardan 1158'nin durumunun ağır olduğu, 500 bin 523 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Öte yandan ülkede bugüne kadar 2 milyon 441 bin 510 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 851 bin 385 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Aktif vaka sayısı 82 binde

İsrail'de uygulanan karantina ve aşılamaya rağmen günlük vaka sayılarının geçen aya oranla yüksek seyretmesi dikkati çekiyor.

Ülkede geçen yıl eylül ayında başlayan ve yaklaşık 1 ay süren karantina sayesinde 8 binin altına düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki yükseliş nedeniyle 82 bin 2 oldu.

Tel Aviv yönetimi, Kovid-19 salgını nedeniyle 27 Aralık 2020'de üçüncü kez karantina ilan etmiş, buna karşın vakalarda artış sürünce 8 Ocak'tan itibaren karantina kurallarını sıkılaştırma kararı almıştı.

Bu kapsamda karantina uygulaması 31 Ocak'a kadar uzatılmıştı.

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