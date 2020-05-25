Mehmet Aurelio Fenerbahçe'ye geri döndü

İstanbul
Eski Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Aurelio, sarı lacivertli takımın teknik ekibinde göreve başladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızda 2003-2008 yılları arasında forma giyen Mehmet Aurelio, futbol A Takımımızın teknik ekibinde göreve başlamıştır. Çubukluyu giydiği 5 sezonda 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Süper Kupa sevinci ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final başarısı yaşayan Aurelio'ya camiamıza tekrar 'hoş geldin' diyor ve yeni görevinde başarılar diliyoruz." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.