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Spor, Futbol

Beşiktaş seyircisiz oynayacağı maçlar için 'karton taraftar' projesi başlattı

Beşiktaş, seyircisiz oynayacağı maçlar için "karton taraftar" projesini hayata geçiriyor.

Süha Gür   | 30.05.2020
Beşiktaş seyircisiz oynayacağı maçlar için 'karton taraftar' projesi başlattı

İstanbul

Beşiktaş, seyircisiz oynayacağı maçlar için "karton taraftar" projesini hayata geçiriyor.

Siyah-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tribünleri tıklım tıklım dolduracağız, bize yakışanı yapacağız, tribünlerde fotoğraflarımızla yer alacağız!" ifadeleri kullanıldı.

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