Beşiktaş seyircisiz oynayacağı maçlar için 'karton taraftar' projesi başlattı

İstanbul
Beşiktaş, seyircisiz oynayacağı maçlar için "karton taraftar" projesini hayata geçiriyor.
Tribünleri tıklım tıklım dolduracağız, bize yakışanı yapacağız, tribünlerde fotoğraflarımızla yer alacağız!— Beşiktaş JK (@Besiktas) May 30, 2020
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Siyah-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tribünleri tıklım tıklım dolduracağız, bize yakışanı yapacağız, tribünlerde fotoğraflarımızla yer alacağız!" ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.