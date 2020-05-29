Euro
7.61
Dolar
6.84
BIST 100
104,986.40
Altın
1,733.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi’nin Haydarpaşa Limanı’ndan Karadeniz’e uğurlama törenine katılıyor
logo
Spor, Futbol

Gaziantep FK'de bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Gaziantep Futbol Kulübünde görevli bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Kerem Kocalar   | 29.05.2020
Gaziantep FK'de bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Gaziantep


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünde görevli bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, dün futbolcular ve teknik heyet ile tüm kulüp çalışanlarına Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan tetkiklerin ardından sonuçların tarafımıza ulaşma süreci devam etmekte olup şu ana kadar bir personelimizin Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Takımımızın bu akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenman iptal edilmiş olup gelişmelerden kamuoyu haberdar edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Kore'de okullar yeniden kapatıldı
Kovid-19'u önlemek için evde de maske takmak faydalı olabilir
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 103 bin 379'a yükseldi
Lübnan'da yeniden açılan camilerde cuma namazı kılındı
İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Başkanı Brusaferro: Sonbaharda ikinci dalga olabilir

Benzer haberler

Kovid-19'u önlemek için evde de maske takmak faydalı olabilir

Kovid-19'u önlemek için evde de maske takmak faydalı olabilir

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 103 bin 379'a yükseldi

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Başkanı Brusaferro: Sonbaharda ikinci dalga olabilir

Bangladeş'te Kovid-19 vaka sayısı 42 bin 844'e yükseldi

Bangladeş'te Kovid-19 vaka sayısı 42 bin 844'e yükseldi
Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 2,6 milyonu geçti

Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 2,6 milyonu geçti
Avusturya’da 11 hafta sonra cuma namazı kılındı

Avusturya’da 11 hafta sonra cuma namazı kılındı