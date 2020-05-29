Gaziantep FK'de bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünde görevli bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, dün futbolcular ve teknik heyet ile tüm kulüp çalışanlarına Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.
Açıklamada, "Yapılan tetkiklerin ardından sonuçların tarafımıza ulaşma süreci devam etmekte olup şu ana kadar bir personelimizin Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Takımımızın bu akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenman iptal edilmiş olup gelişmelerden kamuoyu haberdar edilecektir." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.