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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir- Hes Kablo Kayserispor maçında ikinci kez elektrikler kesildi

Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanan maçta ikinci kez stattaki teknik aksaklık nedeniyle elektrikler kesildi.

Hilmi Sever   | 19.07.2020
Medipol Başakşehir- Hes Kablo Kayserispor maçında ikinci kez elektrikler kesildi Fotoğraf: Onur Çoban/AA

İstanbul

Karşılaşmanın 85. dakikasında stat ışıkları bir kez daha söndü ve stat karanlığa büründü. Bu kesinti nedeniyle de oyun 8 dakika durdu ve sonrasında kaldığı yerden devam etti. 

Mücadelenin 66. dakikasında da stat elektrikleri kesilmiş ve oyun 17 dakika durmuştu. 

BEDAŞ'tan elektrik kesintisi ile ilgili açıklama

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanan müsabaka esnasında statta yaşanan elektrik kesintisi ile ilgili açıklama yaptı.

BEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, "Başakşehir'deki Fatih Terim Stadyumu'nu da kapsayan bölgede 19 Temmuz gecesi elektrik dağıtım şebekemizde herhangi bir elektrik kesintisi yaşanmamıştır. Medipol Başakşehir-Kayserispor müsabakası sürmekte iken yaşanan elektrik kesintilerinin stadyumun jeneratör sisteminden kaynaklandığı anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Medipol Başakşehir'in 1-0 kazandığı ve bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan ettiği karşılaşmada 2 kez elektrik kesintisi yaşanmıştı.


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