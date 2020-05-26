Beşiktaş'ta yarın Kovid-19 testleri yapılacak
Beşiktaş'ta futbolcu, teknik kadro, idari personel ve çalışanların yarın Kovid-19 testleri yapılacak.
İstanbul
Beşiktaş Futbol Takımı'nda yarın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri yapılacak.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolcu, teknik kadro, idari personel ve çalışanların yarın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde rutin Kovid-19 testlerine tabi tutulacağı bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.