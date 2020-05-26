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Spor, Futbol, Koronavirüs

Beşiktaş'ta yarın Kovid-19 testleri yapılacak

Beşiktaş'ta futbolcu, teknik kadro, idari personel ve çalışanların yarın Kovid-19 testleri yapılacak.

Ercan Çakar   | 26.05.2020
Beşiktaş'ta yarın Kovid-19 testleri yapılacak

İstanbul

Beşiktaş Futbol Takımı'nda yarın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri yapılacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolcu, teknik kadro, idari personel ve çalışanların yarın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde rutin Kovid-19 testlerine tabi tutulacağı bildirildi.

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