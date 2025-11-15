Dolar
Spor, Futbol

Sivasspor, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, maçın hazırlıklarına devam etti.

Halife Yalçınkaya  | 15.11.2025 - Güncelleme : 15.11.2025
Sivas

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı dar alan oyun ile tamamladı.

Özbelsan Sivasspor, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Esenler Erokspor-Özbelsan Sivasspor karşılaşması, 23 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Esenler Erok Stadyumu'nda oynanacak.

