Sivasspor, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivas
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı dar alan oyun ile tamamladı.
Özbelsan Sivasspor, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Esenler Erokspor-Özbelsan Sivasspor karşılaşması, 23 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Esenler Erok Stadyumu'nda oynanacak.