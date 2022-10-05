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Spor, Futbol

Sivasspor, Avrupa kupalarında 25. maçını oynayacak

Kırmızı-beyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu üçüncü maçında yarın Kosova temsilcisi Ballkani'yi konuk edecek. Sivas temsilcisi, Avrupa kupalarında geride kalan 24 maçında 8 galibiyet, 3 beraberlik, 13 mağlubiyet yaşadı.

Serhat Zafer   | 05.10.2022
Sivasspor, Avrupa kupalarında 25. maçını oynayacak

Sivas

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu üçüncü hafta maçında yarın Kosova temsilcisi Ballkani'yi ağırlayacak Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 25. mücadelesine çıkacak.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Luis Munuera yönetecek. Müsabakada Inigo Prieto ve Antonio Moreno ise Munuera'nın yardımcılığını yapacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İsveç temsilcisi Malmö'ye 3-1 ve 2-0'lık skorlarla yenilerek elenmesinin ardından yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam eden Sivasspor, gruptaki ilk maçında konuk ettiği Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 1-1 berabere kalmıştı.

Kırmızı-beyazlılar, gruptaki ikinci maçında ise deplasmanda Romanya temsilcisi CFR Cluj karşısında sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.

G Grubu'nda Demir Grup Sivasspor ve Slavia Prag'ın 4'er, CFR Cluj ile Kosova temsilcisi Ballkani'nin 1'er puanı bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'i geçen sezon 54 puanla 10. sırada tamamlayan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı ilk kez kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna katılma hakkını elde etmişti.

Avrupa kupalarında daha önce 24 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 8'ini kazandı, 3'ünde berabere kaldı, 13 kez sahadan yenik ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 24 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 44 gole engel olamadı.

Sivasspor'un Avrupa karnesi

Sivasspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 24 maçın performans tablosu şöyle:


OrganizasyonMaçG B M A Y
UEFA Şampiyonlar Ligi (Ön eleme)21-136
UEFA Avrupa Ligi102-81021
UEFA Intertoto Kupası411237
UEFA Avrupa Konferans Ligi8422810
Toplam2483132444
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