Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi oldu

İstanbul
Siyah-beyazlıların rakibini belirleyen 1. eleme turu rövanş mücadelesinde Shakhtar Donetsk, deplasmanda Finlandiya temsilcisi Ilves ile karşılaştı.
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İlk maçı 6-0 kazanan Shakhtar Donetsk, rövanştaki 0-0'lık beraberliğin ardından adını 2. eleme turuna yazdırdı.
Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasındaki 2. eleme turu müsabakaları, 24 ve 31 Temmuz'da oynanacak.