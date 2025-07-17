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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Petrzalka 1898 ile yaptıkları özel maçın ardından Ergo Arena'da açıklamalarda bulunuyor.
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Spor, Futbol

Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi oldu

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Mutlu Demirtaştan  | 17.07.2025 - Güncelleme : 17.07.2025
Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi oldu Fotoğraf : /AA

İstanbul

Siyah-beyazlıların rakibini belirleyen 1. eleme turu rövanş mücadelesinde Shakhtar Donetsk, deplasmanda Finlandiya temsilcisi Ilves ile karşılaştı.

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İlk maçı 6-0 kazanan Shakhtar Donetsk, rövanştaki 0-0'lık beraberliğin ardından adını 2. eleme turuna yazdırdı.

Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasındaki 2. eleme turu müsabakaları, 24 ve 31 Temmuz'da oynanacak.

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