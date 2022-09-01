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Spor, Futbol

Serdar Saatçı Portekiz ekibi Braga'ya transfer oldu

Beşiktaş Kulübü, 19 yaşındaki savunma oyuncusu Serdar Saatçı'nın Portekiz temsilcisi Braga'ya transfer olduğunu duyurdu.

Yunus Kaymaz   | 01.09.2022
Serdar Saatçı Portekiz ekibi Braga'ya transfer oldu

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Serdar Saatçı’nın transferi için SC Braga Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Serdar Saatçı’ya kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Braga Kulübü de genç futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını ve 40 milyon avroluk serbest kalma maddesinin bulunduğunu kaydetti.

Portekiz ekibi, Serdar Saatçı'nın transferi için bonuslarla 2,5 milyon avro bonservis bedeli ödendiğini bildirdi.

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