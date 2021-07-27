Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı van Aanholt İstanbul'da
Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı 30 yaşındaki Hollandalı oyuncu Patrick van Aanholt, İstanbul'a geldi.
İstanbul
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan kalkan uçak, 16.15 sıralarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Hollandalı oyuncu, eşi ve iki çocuğuyla pasaport işlemlerinin ardından menajeri ve kendisini karşılayan ekiple alandan ayrılarak kalacağı otele geçti.
Patrick van Aanholt'un sağlık kontrollerinin ardından sarı-kırmızılı ekiple, sözleşme imzalaması bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.