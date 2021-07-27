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Spor

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı van Aanholt İstanbul'da

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı 30 yaşındaki Hollandalı oyuncu Patrick van Aanholt, İstanbul'a geldi.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 27.07.2021
Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı van Aanholt İstanbul'da

İstanbul

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan kalkan uçak, 16.15 sıralarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Hollandalı oyuncu, eşi ve iki çocuğuyla pasaport işlemlerinin ardından menajeri ve kendisini karşılayan ekiple alandan ayrılarak kalacağı otele geçti.

Patrick van Aanholt'un sağlık kontrollerinin ardından sarı-kırmızılı ekiple, sözleşme imzalaması bekleniyor.

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