Euro
10.13
Dolar
8.57
BIST 100
1,359.55
Altın
1,800.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş hazırlık maçında Medipol Başakşehir'i tek golle yendi

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında yapılan hazırlık maçını siyah-beyazlılar, 1-0 kazandı.

Süha Gür   | 27.07.2021
Beşiktaş hazırlık maçında Medipol Başakşehir'i tek golle yendi

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki mücadeleye Beşiktaş, Utku Yuvakuran, Necip Uysal, Welinton Souza, Serdar Saatçı, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Salih Uçan, Adem Ljajic, Gökhan Töre, Georges Nkoudou ve Güven Yalçın ilk 11'iyle başladı.

Siyah-beyazlılarda ikinci yarıda Utku, Rıdvan, Josef, Nkoudou, Salih, Ljajic ve Serdar oyundan çıkarken, Ersin, Nsakala, Atiba, Kenan, Mehmet, Kartal ve Oğuzhan oyuna dahil oldu.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelenin 48. dakikasında Güven Yalçın'ın golüyle öne geçen Beşiktaş, sahadan bu skorla galip ayrıldı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Ünlü isimlerden Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı
İtalya'da Kovid-19 önlemleri kapsamında çıkarılan 'Yeşil Geçiş' belgesi bir kez daha protesto edildi
ABD'de 'günlük Kovid-19 vaka sayılarının 200 binlere çıkabileceği' uyarısı yapıldı
Türkiye'de 19 bin 761 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Beşiktaş hazırlık maçında Medipol Başakşehir'i tek golle yendi

Beşiktaş hazırlık maçında Medipol Başakşehir'i tek golle yendi

Beşiktaş Başkanı Çebi: Transfer müjdeleri tabii ki olacak

Galatasaray Teknik Direktörü Terim: PSV maçında elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz

Galatasaray, PSV Eindhoven maçına hazır

Galatasaray, PSV Eindhoven maçına hazır
Galatasaray Başkanı Elmas: Panik hatalarla Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atmayacağız

Galatasaray Başkanı Elmas: Panik hatalarla Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atmayacağız
Galatasaray'ın yeni transferi Sacha Boey, sağlık kontrolünden geçti

Galatasaray'ın yeni transferi Sacha Boey, sağlık kontrolünden geçti