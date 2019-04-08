Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.40
Dolar
5.69
BIST 100
97,184.25
Altın
1,296.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Lider Medipol Başakşehir lige damgasını vuruyor

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 27. haftalar itibarıyla son 25 sezonda Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor dışında en fazla puan toplayan takım oldu.

Ercan Doğan   | 08.04.2019
Lider Medipol Başakşehir lige damgasını vuruyor

İstanbul

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasını 61 puanla lider geçen Medipol Başakşehir, ortaya koyduğu performansla 1994-1995 sezonundan itibaren 34 hafta olarak oynanan lige damgasını vurdu.

Turuncu-lacivertli ekip, 27. haftalar dikkate alındığında "Dört büyükler" olarak tabir edilen Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor dışında en yüksek puana ulaşan takım oldu.

Ligde 18 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 yenilgi alan Medipol Başakşehir, 61 puanla liderliğini sürdürürken, performansıyla da diğer takımları geride bıraktı.

Turuncu-lacivertliler, 1994-1995'ten itibaren 34 hafta olarak oynanan ligin geçmiş sezonlarında zirve mücadelesi veren Gençlerbirliği, Bursaspor ve Sivasspor'u geçmeyi başardı.

Gençlerbirliği'ni geride bıraktı

"Dört büyükler" dışında 27 haftada en yüksek puana ulaşan Gençlerbirliği, 2002-2003'te 60 puan elde etmişti.

Sivasspor, 2007-2008'de 58 ve bir sonraki sezon 56 puan toplarken, Bursaspor 2009-2010'da 58 puana ulaşmıştı.

Rekora da yakın

Medipol Başakşehir, "Dört büyükler" dışında son 25 sezonda en çok puan toplayan takımlar arasındaki rekora da yakın duruyor.

Turuncu-lacivertli ekip, kalan 7 maçta 15 puan toplayıp 76'ya çıkarsa 2009-2010 sezonunda 75 puanla şampiyon olan Bursaspor'u geride bırakarak 34 haftalık bölümde rekorun yeni sahibi olacak.

En başarılı performanslardan birini göstermeye çalışacak

Turuncu-lacivertliler, kalan 7 maçı kazanırsa şampiyonluğa ulaşan takımlar arasında 1994-1995'ten beri en başarılı 4. performansı sergileyecek.

2002-2003'te Beşiktaş 85 puanla mutlu sona ulaşırken, 1995-1996'da Fenerbahçe 84 puanla şampiyonluğa ulaşmıştı.

Galatasaray ise 2005-2006'da 83 puanla hedefe ulaşmayı başarmıştı.

Ligde 1996-1997'de Galatasaray, 2010-2011'de ise Fenerbahçe 82'er puanla şampiyon olmuştu.

Süper Lig'in bu sezonunda 61 puanı bulunan Medipol Başakşehir, kalan 7 maçı kazanırsa 82 puanla şampiyonluğu elde edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'nin Golan kararı bir uluslararası hukuk cinayetidir
Suudilerin nükleer hevesi
GÖRÜŞ - ABD Venezuela’yı öldürüyor
NATO’yu kim tehdit ediyor: Türkiye’nin S-400’leri mi, Beyaz Saray’ın Evanjelikleri mi?
Mısır’da yargının zoru ne?

Benzer haberler

Süper Lig'de seyirci ortalaması yükseliyor

Süper Lig'de seyirci ortalaması yükseliyor

Galatasaray'da 1 günlük izin sona erdi

Fenerbahçe, iki genç futbolcusuyla profesyonel sözleşme imzaladı

Diagne'den sakatlık açıklaması

Diagne'den sakatlık açıklaması
'Trabzonspor'un bu sezon hedefi ikincilik'

'Trabzonspor'un bu sezon hedefi ikincilik'
'Ünal Karaman bizim evladımız'

'Ünal Karaman bizim evladımız'