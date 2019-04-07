Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.30
Dolar
5.62
BIST 100
98,783.36
Altın
1,290.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor, Futbol

Bursaspor'da Samet Aybaba ile yollar ayrıldı

Bursaspor Kulübü, teknik direktör Samet Aybaba'nın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Sergen Sezgin   | 07.04.2019
Bursaspor'da Samet Aybaba ile yollar ayrıldı

Bursa

Bursaspor Kulübü, teknik direktör Samet Aybaba'nın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Bursaspor'un dün Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 kaybettiği maç sonrasında Samet Aybaba'dan gelen talep üzerine, kendisiyle görüşme gerçekleştirildiği aktarıldı.

Değişimin gerekli olduğu konusunda görüş birliğine varıldığı ve sözleşmenin karşılıklı olarak feshedilmesi konusunda mutabakat yapıldığı vurgulanan açıklamada, "Kendisine Bursaspor'a yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür ediyoruz. Yeni teknik ekibin oluşumu konusunda çalışmalarımız en kısa zamanda tamamlanacak ve kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig'in 27. haftası itibarıyla Bursaspor'un 28 puanı bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'nin Golan kararı bir uluslararası hukuk cinayetidir
Suudilerin nükleer hevesi
GÖRÜŞ - ABD Venezuela’yı öldürüyor
NATO’yu kim tehdit ediyor: Türkiye’nin S-400’leri mi, Beyaz Saray’ın Evanjelikleri mi?
Mısır’da yargının zoru ne?

Benzer haberler

Trabzonspor'dan 'Hello Brother' mesajı

Trabzonspor'dan 'Hello Brother' mesajı

Galatasaraylı futbolculardan 'Hello Brother' mesajı

Türkiye'nin konuğu Moldova

'Büyük turnuvalara katılım hayallerini birlikte kuralım'

'Büyük turnuvalara katılım hayallerini birlikte kuralım'
Türkiye 568. maçına çıkıyor

Türkiye 568. maçına çıkıyor
Engeli nedeniyle oynayamadığı futbola gençleri kazandırıyor

Engeli nedeniyle oynayamadığı futbola gençleri kazandırıyor