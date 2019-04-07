İpek Soylu Mısır'ı sevdi
Milli tenisçi İpek Soylu, geçen hafta çifte şampiyonluk yaşadığı Mısır'da bu hafta teklerde yine mutlu sona ulaştı.
Ankara
Milli tenisçi İpek Soylu, Mısır'da düzenlenen 15 bin dolar ödüllü turnuvada tek kadınlarda şampiyon oldu.
Şarm El-Şeyh kentindeki turnuvada tek kadınlarda 2 numaralı seri başı olarak mücadele eden İpek, finalde Belçikalı Magali Kempen ile karşılaştı.
Korttan 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 galip ayrılan milli tenisçi, şampiyonluğa ulaştı.
İpek Soylu, Mısır'da geçen hafta da hem tekler hem de çiftlerde şampiyon olmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.