Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.30
Dolar
5.62
BIST 100
98,783.36
Altın
1,290.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor

İpek Soylu Mısır'ı sevdi

Milli tenisçi İpek Soylu, geçen hafta çifte şampiyonluk yaşadığı Mısır'da bu hafta teklerde yine mutlu sona ulaştı.

Halil İbrahim Avşar   | 07.04.2019
İpek Soylu Mısır'ı sevdi

Ankara

Milli tenisçi İpek Soylu, Mısır'da düzenlenen 15 bin dolar ödüllü turnuvada tek kadınlarda şampiyon oldu. 

Şarm El-Şeyh kentindeki turnuvada tek kadınlarda 2 numaralı seri başı olarak mücadele eden İpek, finalde Belçikalı Magali Kempen ile karşılaştı.

Korttan 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 galip ayrılan milli tenisçi, şampiyonluğa ulaştı.

İpek Soylu, Mısır'da geçen hafta da hem tekler hem de çiftlerde şampiyon olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'nin Golan kararı bir uluslararası hukuk cinayetidir
Suudilerin nükleer hevesi
GÖRÜŞ - ABD Venezuela’yı öldürüyor
NATO’yu kim tehdit ediyor: Türkiye’nin S-400’leri mi, Beyaz Saray’ın Evanjelikleri mi?
Mısır’da yargının zoru ne?

Benzer haberler

Djokovic'ten Miami Açık'a erken veda

Djokovic'ten Miami Açık'a erken veda

Federer Miami Açık'ta finale kaldı

İpek Soylu'dan Mısır'da çiftler şampiyonluğu

İpek Soylu'dan çifte şampiyonluk

İpek Soylu'dan çifte şampiyonluk
Miami Açık'ta şampiyon Federer

Miami Açık'ta şampiyon Federer