Kasımpaşa evinde kazandı

İstanbul
Spor Toto Süper Lig 27. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa, konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yendi.
9. dakikada Popov'un sağ kanattan ceza sahasına ortasına Koita'nın altıpas önünde yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.
29. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sadiku'dan aldığı pas sonrası soldan çalımlarla ceza sahasına giren Koita, yerden sert bir vuruşla yakın köşeden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.
36. dakikada Koita'nın pasında topla buluşan Trezeguet'nin sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta, kaleci Sehic meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
51. dakikada Trezeguet'nin ceza yayı solundan ayak içi uzak köşeye yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak auta gitti.
58. dakikada Karim Hafez'in ara pasıyla sağ kanatta topla buluşan Popov'un ortasında, Koita'nın altıpas önünde uzak köşeye yaptığı kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.
61. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor beraberliği yakaladı. Hakan Arslan'ın pasında Eduok, sol kanatta 2 rakip oyuncuyu geçtikten sonra yerden uzak köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.
69. dakikada Trezeguet'nin pasıyla topla buluşan Pavelka'nın ceza yayında bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Sehic sol direğin dibinde son anda elleriyle müdahale ederek meşin yuvarlağı kornere çeldi.
76. dakikada Kasımpaşa tekrar üstünlüğü yakaladı. Koita'dan aldığı pasla sağ çaprazdan ceza alanına giren Trezeguet, topu arkaya çevirdi. Koita'nın arka direkte kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Kasımpaşa mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
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