Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.53
Dolar
5.81
BIST 100
96,861.42
Altın
1,275.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Hikmet Karaman: Hakemlerin farklı tavır sergilemeleri maç içinde gerilmemize sebep oluyor

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a 3-1 yenildikleri maçta hakem yönetimini eleştirdi.

Ercan Çakar   | 20.04.2019
Hikmet Karaman: Hakemlerin farklı tavır sergilemeleri maç içinde gerilmemize sebep oluyor

Istanbul

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a 3-1 yenildikleri maçta hakem yönetimini eleştirdi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Karaman, müsabakadaki bütün gelişmelerin ilk yarıda yaşandığını anlatarak, "Maçta baskı yediğimiz dakikalarda gol attık ama golden sonra da çok çabuk yedik. 1-1'den sonra girdiğimiz 3 net pozisyon var. Bunlardan birini gole çevirebilmeliydik." dedi.

Devre arasında karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler'e görüşlerini aktardığını anlatan Karaman, "Arda Kardeşler'e penaltı ve kırmızı kart olabileceğini söyledim. Sapunaru'ya yapılan hareketin de değerlendirmesinin farklı olabileceğini belirttim. Hatta biraz daha geriye gittim. Arda hocamız geçen hafta bizim maçta VAR hakemiydi. Mesela orada 2 penaltı var. Orada Halis Özkahya'yı VAR'a bile çağırmadı. Bütün bunları yaşadığınız için maç içinde geriliyorsunuz. Net pozisyonlarda hakem arkadaşlarımızın farklı tavır sergilemeleri maç içinde gerilmemize sebep oluyor." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada sakatlık geçiren Umut Bulut'un köprücük kemiğinin kırıldığını aktaran Karaman, "Ben bir dahaki hafta 11 kişiyle maça çıkabilmenin peşindeyim. Bunun için de hocalarımızın çok dikkatli olması gerekiyor. İlk 45 dakikada hikayesi olan bir maç izledik. Nihayetinde mağlup olduk, rakibimizi tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uluslararası güçlerin kıskacındaki Komorlar Birliği’nde seçim krizi
Karabağ sorunu: 'Barış Görüşmeleri' barış getirecek mi?
Kuzey Makedonya’dan iadesi istenen FETÖ mensupları nerede?
ABD Devrim Muhafızlarını neden terör listesine aldı?
Çin'in Akdeniz'deki ticari hamleleri AB'yi kaygılandırıyor

Benzer haberler

Kayserispor'dan hakem tepkisi

Kayserispor'dan hakem tepkisi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan kritik galibiyet

Galatasaray yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı

Galatasaray rahat kazandı

Galatasaray rahat kazandı
'Şu andan itibaren Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başlayacağız'

'Şu andan itibaren Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başlayacağız'
'Kazanan taraf biz olduk, oyuncularımı tebrik ediyorum'

'Kazanan taraf biz olduk, oyuncularımı tebrik ediyorum'