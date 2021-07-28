Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 169'a çıktı
Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 169'a yükseldi.
Tokyo
Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 14 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.
Son 24 saatte virüse yakalanan 14 kişi arasında 4 resmi yetkili ile 9 sözleşmeli çalışan ve bir gönüllü bulunuyor.
Virüsü taşıyanlar karantina periyoduna alındı.
Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 169'a çıktı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.