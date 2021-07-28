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Spor, Dünyadan Spor, Tokyo 2020

Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 169'a çıktı

Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 169'a yükseldi.

Ahmet Furkan Mercan   | 28.07.2021
Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 169'a çıktı

Tokyo

Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 14 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Son 24 saatte virüse yakalanan 14 kişi arasında 4 resmi yetkili ile 9 sözleşmeli çalışan ve bir gönüllü bulunuyor.

Virüsü taşıyanlar karantina periyoduna alındı.

Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 169'a çıktı.

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