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Spor, Futbol

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, siyah-beyazlı taraftarlara destek çağrısı yaptı

Ahmet Nur Çebi, "Formalarımızı giyerek tribünleri siyah beyaz renklerle donatma zamanı. Bu vesileyle Kovid-19 aşılarınızı yaptırarak sağlıkla ve özenle tribünlerdeki yerlerinizi almanızı bekliyorum." ifadesini kullandı.

Mutlu Demirtaştan   | 05.08.2021
Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, siyah-beyazlı taraftarlara destek çağrısı yaptı

İstanbul

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 13 Ağustos'ta başlayacak 2021-2022 Süper Lig sezonu öncesi siyah-beyazlı taraftarlara destek çağrısında bulundu.

Beşiktaş dergisinin ağustos sayısında siyah-beyazlı camiaya ve taraftarlara hitap eden Başkan Çebi, "Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda futbolcularımız bu formalarla sahada mücadele ederken sizlerin de tribünde formalarınızı giyerek takımımızı destekleyeceğinizi biliyorum. Sokakta, çarşıda, ofiste, vapurda, otobüste, dolmuşta yeni sezon formalarımızı giyerek gururla, başınız dik, alnınız açık dolaşın." ifadelerini kullandı.

İmkanı olan taraftarların, yeni sezon formalarını evlatlarına, arkadaşına hediye etmesi ricasında bulunan Ahmet Nur Çebi, "Yine imkanı olan taraftarlarımızdan yeni sezon formalarımızı imkanı olmayan taraftarlarımıza hediye edeceğini biliyorum. Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanını bayraklarımızla donattınız ve hep birlikte 'Türkiye Siyah Beyaz' dedik. Şimdi de formalarımızı giyerek tribünleri siyah beyaz renklerle donatma zamanı. Bu vesileyle Kovid-19 aşılarınızı yaptırarak sağlıkla ve özenle tribünlerdeki yerlerinizi almanızı bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ın başarılarıyla mutlu olacakları günler için yapılanmayı sürdürdüklerini kaydeden Başkan Çebi, "Beşiktaş uğruna terinin son damlasına kadar mücadele edecek sporcularımızla takımımızı güçlendiriyoruz. Başarılı olacağına inanarak göreve getirdiğimiz ve desteklediğimiz teknik direktörümüz Sergen Yalçın ile sözleşmemizi yeniledik. Futbol Yatırımları San. ve Tic. AŞ Genel Müdürlüğü’ne Ceyhun Kazancı’yı getirdik. Liyakati önceliğimiz yaparak işinin ehli profesyonellerle çalışma prensibimizi uygulamaya devam ediyoruz. Yeni sezonda Ceyhun Kazancı'nın, Sergen Yalçın’ın ve futbol takımımızın başarılarının devamını diliyorum. Taraftarlarımızı armanın temsil edildiği her mecrada her zaman olduğu gibi desteğe davet ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Kulüplerin iradelerinin, menajerlerin inisiyatifine terk edilmesinin Türk futbolundaki finansal çıkmazın sebeplerinden bir tanesi olduğuna dikkati çeken Başkan Çebi, "Aynı futbolcuya talip olarak futbolcunun gerçek değerinin üzerine çıkan ödemeler, kulüplerimizi finansal çıkmazların içine sokmuştur. Futbolcu transferlerinde kulüplerin birbirleriyle sağlıklı iletişim ve dayanışma içerisinde olması gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum." yorumunu yaptı.

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