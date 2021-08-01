Euro
10.03
Dolar
8.45
BIST 100
1,392.91
Altın
1,814.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsada Trabzonspor'dan 15 ayın en iyi aylık performansı

Temmuz ayında Trabzonspor, yüzde 40 ile yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu, Trabzonspor böylece 15 ayın en iyi aylık performansını sergiledi.

Burhan Sansarlıoğlu   | 01.08.2021
Borsada Trabzonspor'dan 15 ayın en iyi aylık performansı

İstanbul

Borsa İstanbul'da işlem gören Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliğinin hisseleri temmuz ayında yüzde 40 değer kazanarak 15 ayın en iyi aylık performansını sergilerken, Trabzonspor aynı zamanda bu dönemde yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, spor endeksi, temmuz ayında yüzde 8,7 değer kazandı.

Analistler, gerçekleştirilen etkili transferlerin temmuz ayında spor şirketlerinin borsadaki hisse performansını da olumlu etkilediğini belirtti.

Bu dönemde Trabzonspor, yüzde 40 ile yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Trabzonspor böylece 15 ayın en iyi aylık performansını sergiledi. Trabzonspor'un hisseleri Nisan 2020 döneminde yüzde 69,9 değer kazanmıştı.

Trabzonspor'un hisse fiyatı da 3,66 TL ile Eylül 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Bu dönemde, Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 7,2, Galatasaray'ın hisseleri yüzde 5,6 değer kazanırken, Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 4,2 değer kaybetti.

Analistler, Trabzonspor'un borsadaki hisse performansıyla temmuz ayında diğer spor şirketlerini geride bıraktığına dikkati çekerek, Fenerbahçe'nin de 7 yılın en iyi ilk yarı performansına karşın temmuz ayında başarısız bir performans sergilediğini belirtti.

Yılbaşından bu yana en fazla Beşiktaş kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketlerinden yılbaşına göre performanslarına bakıldığında yatırımcısına en fazla kazandıran yüzde 59,2 ile Beşiktaş oldu. Beşiktaş'ı yüzde 50 ile Trabzonspor, yüzde 23 ile Fenerbahçe izledi.

Galatasaray ise bu dönemde yatırımcısına yüzde 6,4 kaybettirdi.

En fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip. Fenerbahçe temmuz ayını 3 milyar 598 milyon 912 bin 800 TL piyasa değeri ile tamamladı.

Fenerbahçe'yi 2 milyar 46 milyon 600 bin TL ile Galatasaray, 1 milyar 830 milyon TL ile Trabzonspor, 1 milyar 543 milyon 200 bin TL ile Beşiktaş takip etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TESK, iş yerlerinde Kovid-19 aşısı olmayanların çalıştırılmaması için genelge hazırladı
Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 259'a çıktı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
İsrail, son kullanma tarihi dolacak 80 bin Kovid-19 aşısını imha edecek
Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 aşısı olmayı erteleyenleri uyardı

Benzer haberler

Borsada Trabzonspor'dan 15 ayın en iyi aylık performansı

Borsada Trabzonspor'dan 15 ayın en iyi aylık performansı

Fenerbahçe hazırlık maçında Alman rakibini 3 golle geçti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç: Bilinçli bir beklemedeyiz

Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Aleksandar Dordevic

Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Aleksandar Dordevic
Fenerbahçe Kulübünde yüksek divan kurulu toplantısı başladı

Fenerbahçe Kulübünde yüksek divan kurulu toplantısı başladı
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İstanbul derbisi ihtimali

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İstanbul derbisi ihtimali