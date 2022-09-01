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Spor, Futbol

Maxi Gomez Trabzonspor için İstanbul'da

Trabzonspor'un transfer gündeminde bulunan Uruguaylı futbolcu Maxi Gomez, İstanbul'a geldi.

Selçuk Kılıç   | 01.09.2022
Maxi Gomez Trabzonspor için İstanbul'da

Trabzon

İspanya'nın Valencia takımında oynayan 26 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'atransferini sonuçlandırmak için Atatürk Havalimanı'na indi.

Valencia'dan kalkan özel uçakla İstanbul'a gelen golcü oyuncuyu, havalimanında Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu karşıladı.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Ağaoğlu, transferi sessiz sedasız bir şekilde hallettiklerini söyledi.

Transferin Trabzonspor camiasına hayırlı olması temennisinde bulunan Ağaoğlu, "Transferi sessiz sedasız yaptık. Zaten son 36 ya da 48 saat içinde tamamladık. Hayırlısı olsun. Fenerbahçe ile görüştükleri kısmını ben gerçekten bilmiyorum. Kendimize özel bir sistemimiz var ve onun üzerinden gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, kulüplerin çıkarları için transferlerin isimlerinin fazla dillendirilmemesi gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Medyada çıktığı zaman farklı şekilde algılanıyor. Çünkü bir kulüp 5-6 oyuncuyla görüşür ama bir tanesiyle anlaşır. Görüşülen oyuncuların hepsi duyulduğu zaman, ortaya çıkan tablo hoş olmuyor. Neticede bir oyuncu alacaksınız. Onun için en doğru yol bu işlerin sessiz sedasız halledilmesi. Biz de öyle yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Ağaoğlu, oyuncunun yarın Ümraniyespor karşısında oynayıp oynamayacağı yönünde bir soru üzerine, "Bizim görevimiz transferi gerçekleştirip hocaya teslim etmek. Sonrası hocanın bileceği iş." yanıtını verdi.

Maxi Gomez ise Türkiye'de bulunmaktan ve Trabzonspor'a imza atmaktan dolayı mutlu olduğunu aktardı.

Uruguaylı forvet, daha sonra kendisi için bekleyen araçla alandan ayrıldı.

Oyuncu, bugün Fulya Acıbadem Hastanesi'nde sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra sözleşme imzalayacak.


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