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Spor, Futbol

Fenerbahçe, forma sponsoru AVIS ile sözleşme yeniledi

Fenerbahçe Kulübü, forma sponsoru AVIS ile sözleşme yenilendiğini duyurdu.

Yunus Kaymaz   | 01.09.2022
Fenerbahçe, forma sponsoru AVIS ile sözleşme yeniledi

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz, futbol A takımının forma göğüs reklamında AVIS markasının ve diğer muhtelif mecralarda AVIS ve diğer markalarının kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile 2022-2023 sezonu için sözleşme bedeli 109.000.000 lira + KDV olmak üzere 1 yıl uzatma opsiyonlu sözleşme imzalamıştır." denildi.


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