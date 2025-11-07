Dolar
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da "Boğaziçi Zirvesi"nde konuşuyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ataşehir Şerifali İmar-İskan Blokları Kentsel Dönüşüm Konutları Kura Çekiliş Töreni"nde konuşuyor.
logo
Spor, Futbol

Samsunspor Başkan Vekili Bilen'e AA'dan ziyaret

Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen'i Anadolu Ajansı Spor Haberleri Direktörü Cuma Kaan Elbir ziyaret etti.

İlyas Gün  | 07.11.2025 - Güncelleme : 07.11.2025
Samsunspor Başkan Vekili Bilen'e AA'dan ziyaret Fotoğraf: Recep Bilek/AA

Samsun

Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette Bilen, Samsunspor'un tarihi hakkında bilgi verdi.

Bilen, Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım'ın takımın hem Türkiye'de hem de Avrupa'da başarılı olması için önemli yatırımlar yaptığına işaret, "Türk futboluna yeni yıldız futbolcular kazandırmak için Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri akademisini kurduk. Fransa'nın Toulouse FC kulübü ile akamedik işbirliğimiz var. Akademiyi çok önemsiyoruz. Türk futbolunun geleceği akademilerdir." dedi.

Elbir ise, Anadolu Ajansı'nın yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Ziyarette Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çaba, Samsunspor Dış İlişkiler Sorumlusu Mustafa Aztopal, Samsunspor İcra Kurulu üyesi Soner Soykan, Anadolu Ajansı Samsun Bölge Müdürü Halil Demir de yer aldı.

