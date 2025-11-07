Samsunspor Başkan Vekili Bilen'e AA'dan ziyaret

Samsun
Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette Bilen, Samsunspor'un tarihi hakkında bilgi verdi.
Bilen, Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım'ın takımın hem Türkiye'de hem de Avrupa'da başarılı olması için önemli yatırımlar yaptığına işaret, "Türk futboluna yeni yıldız futbolcular kazandırmak için Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri akademisini kurduk. Fransa'nın Toulouse FC kulübü ile akamedik işbirliğimiz var. Akademiyi çok önemsiyoruz. Türk futbolunun geleceği akademilerdir." dedi.
Elbir ise, Anadolu Ajansı'nın yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Ziyarette Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çaba, Samsunspor Dış İlişkiler Sorumlusu Mustafa Aztopal, Samsunspor İcra Kurulu üyesi Soner Soykan, Anadolu Ajansı Samsun Bölge Müdürü Halil Demir de yer aldı.