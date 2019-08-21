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Spor, Futbol

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu 3 maçla başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk ayağı 3 karşılaşmayla başladı.

Berad Büyük   | 21.08.2019
Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu 3 maçla başladı

İstanbul

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk ayağında 3 maç oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında gruplar öncesi son aşama, 3 karşılaşmayla başladı.

Play-off turu ilk ayağı, yarın oynanacak 3 karşılaşmayla sona erecek.

Alınan sonuçlar şöyle: 

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Ajax (Hollanda): 0-0

Cluj (Romanya) - Slavia Prag (Çek Cumhuriyeti): 0-1

LASK (Avusturya) - Club Brugge (Belçika): 0-1

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