Euro
6.31
Dolar
5.71
BIST 100
100,338.80
Altın
1,497.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Sakaryaspor, teknik direktör Suat Kaya ile anlaştı

Sakaryaspor'da teknik direktörlüğe Galatasaray'ın eski futbolcusu Suat Kaya getirildi.

İbrahim Yozoğlu   | 19.09.2019
Sakaryaspor, teknik direktör Suat Kaya ile anlaştı

Sakarya

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Suat Kaya ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldı.

Özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Kaya, daha sonra kulübe gelerek sözleşmeye imza attı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rejim destekçisi ülkelerin Suriye'de çatışan çıkarları
Orta Doğu, Arap Baharı ve Rusya'nın dönüşü
Bosna’daki savaş suçu zanlıları ICTY’nin kapanmasıyla 'affedilmiş' oldu
Avro Bölgesi resesyondan çıkışı maliye politikalarında aramalı
Tunus'ta popülist siyasetin yükselişi

Benzer haberler

Sakaryaspor, teknik direktör Suat Kaya ile anlaştı

Sakaryaspor, teknik direktör Suat Kaya ile anlaştı