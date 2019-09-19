Sakaryaspor, teknik direktör Suat Kaya ile anlaştı

Sakarya
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Suat Kaya ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldı.
Teknik direktör Suat Kaya ile 1+1 yıllık anlaşmaya varılmıştır.— Sakaryaspor (@Sakaryaspor) September 18, 2019
Yarın saat 11.00'da Rüstemler Tesisleri'nde imza töreni gerçekleştirilecektir.
Hoş geldin Suat Kaya! pic.twitter.com/jw1YwpcWWx
Özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Kaya, daha sonra kulübe gelerek sözleşmeye imza attı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.