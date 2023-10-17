Dolar
27.92
Euro
29.48
Altın
1,927.59
ETH/USDT
1,570.90
BTC/USDT
28,320.00
BIST 100
8,038.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız.
logo
Spor, Futbol

Pendikspor'da teknik direktörlüğe Portekizli Ivo Vieira getirildi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor'da teknik direktörlük görevine Ivo Vieira getirildi.

Ercan Çakar  | 17.10.2023 - Güncelleme : 17.10.2023
Pendikspor'da teknik direktörlüğe Portekizli Ivo Vieira getirildi

İstanbul

Pendikspor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Portekizli teknik direktör Ivo Vieira ile anlaşma sağladı. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz." denildi.

İstanbul ekibi, geçen hafta teknik direktör Osman Özköylü ile yollarını ayırmıştı.

Ivo Vieira, son olarak Brezilya ekibi Cuiaba'da görev yapmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Lübnan Genelkurmay Başkanı Avn ile bir araya geldi
İzmir'de "Kafes" operasyonunda 25 şüpheli yakalandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Samsun'a 10 tramvay alacak
Adana'da depremde yıkılan Mete Apartmanı'nın müteahhidi ile inşaat mühendisi yargılanıyor
AYM'nin hak ihlali kararı verdiği Zeytinburnu'ndaki patlama davasında mütalaa açıklandı

Benzer haberler

Pendikspor'da teknik direktörlüğe Portekizli Ivo Vieira getirildi

Pendikspor'da teknik direktörlüğe Portekizli Ivo Vieira getirildi

Pendikspor ile Siltaş Yapı arasında isim sponsorluğu anlaşması imzalandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet