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Spor, Futbol

Paris'te İtalyan boksör Angela Carini 46. saniyede oyundan çekildi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşında kadınlar 66 kilo son 16 turu mücadelesinde İtalyan boksör Angela Carini, Cezayirli Imane Khelif karşısında 46. saniyede oyundan çekildi.

Muhammed Boztepe  | 01.08.2024 - Güncelleme : 01.08.2024
Paris'te İtalyan boksör Angela Carini 46. saniyede oyundan çekildi Fotoğraf: Fabio Bozzani / AA

Paris

Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da yapılan kadınlar 66 kiloda son 16 turunda İtalyan boksör Carini ile Khelif karşılaştı. Carini, aldığı sert darbelerin ardından maçın 46. saniyesinde oyundan çekildi.

Karşılaşmada yaşananların ardından Imane Khelif'in kariyerinde daha önce 2023 Dünya Boks Şampiyonası'ndan "cinsiyet uygunluk testleri de dahil olmak üzere" çeşitli testleri geçemediği spor kamuoyunca tartışılmaya başlandı.

IBA, IOC'ye mektup gönderdi

Uluslararası Boks Birliği (IBA), Uluslararası Olimpiyat Komitesine (IOC) Khelif ile ilgili gönderdiği mektubunda, şu bilgileri verdi:

"24 Mart 2023 tarihinde IBA, sporcular Lin Yu-ting ve Imane Khelif'i 2023'te Yeni Delhi'de düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'ndan diskalifiye etmiştir. Bu diskalifiye, IBA Yönetmeliğinde belirtildiği gibi kadınlar müsabakasına katılmak için uygunluk kriterlerini karşılamamalarının bir sonucuydu. Unutulmaması gereken bir nokta, sporcular testosteron testine tabi tutulmamış ancak ayrıntıları gizli tutulan ayrı ve tanınmış bir teste tabi tutulmuşlardır. Bu test, her iki sporcunun da gerekli uygunluk kriterlerini karşılamadığını ve diğer kadın yarışmacılara göre rekabet avantajına sahip olduklarını kesin olarak göstermiştir."


Türkiye Boks Federasyonundan IOC'ye "Khelif" başvurusu

Son olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde eşleştiği Taylandlı Janjaem Suwannapheng'i, Khelif de Macar Anna Luca Hamori'yi elemesi halinde bu iki sporcu yarı finalde eşleşecek.

Türkiye Boks Federasyonu IOC'ye başvuru yaptı. Başvuruda Khelif'in, "cinsiyet uygunluk testleri de dahil olmak üzere çeşitli testleri geçemediği" hatırlatılarak oyuncunun organizasyondan diskalifiye edilmesi ifade edildi.

IOC, başvuruyu reddetti

IOC, IBA ve Türkiye Boks Federasyonunun yaptığı başvuruyu reddetti. IOC, açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks turnuvasına katılan tüm sporcular, müsabakaların uygunluk ve giriş düzenlemelerinin yanı sıra Paris 2024 Boks Birimi (PBU) tarafından belirlenen tüm geçerli tıbbi düzenlemelere uyarlar. Önceki olimpik boks müsabakalarında olduğu gibi, sporcuların cinsiyeti ve yaşı pasaportlarına göre belirlenmektedir. İki sporcu, 2023'teki IBA Dünya Şampiyonasının sonlarına doğru, herhangi bir yasal süreç olmaksızın aniden diskalifiye edildiler. Bu iki sporcuya yönelik mevcut saldırı, özellikle de bu sporcuların uzun yıllardır üst düzey müsabakalarda yarıştıkları göz önünde bulundurulduğunda, herhangi bir uygun prosedür olmaksızın alınan bu keyfi karara dayanmaktadır. Böyle bir yaklaşım iyi yönetişime aykırıdır. Uygunluk kuralları müsabakalar devam ederken değiştirilmemeli ve herhangi bir kural değişikliği uygun süreçleri takip etmeli ve bilimsel kanıtlara dayanmalıdır."

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