Hatay
Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, sahada ilk dakikadan itibaren çok disiplinli, istekli, arzulu ve çok iyi konsantre olmuş bir Hatayspor olduğunu belirtti.
Milli maç arasında oyuncularıyla analizler yaparak Galatasaray'ın zaaflarını ve artılarını tespit etmeye çalıştıklarını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:
"Önemli bir galibiyet aldık. Oyuncu kardeşlerime teşekkür etmek istiyorum. Sahada ilk dakikadan itibaren çok disiplinli, istekli, arzulu ve çok iyi konsantre olmuş bir Hatayspor vardı. Bu 15 günlük milli maç arasında oyuncularımızla tamamen analizlerimizi yaparak Galatasaray'ın zaaflarını ve artılarını tespit edip, ona göre çalıştık. Çalışmanın karşılığını almak bizi gerçekten çok mutlu etti. Önemli bir galibiyet. Rakibe bir tane kafa topu dışında neredeyse pozisyon vermedik. Bu da bizim için önemli. "
Erdoğan, yarından itibaren Fatih Karagümrük deplasmanına hazırlanacaklarını kaydetti.
Yarın akşam İstanbul'a gideceklerini ve maça kadar 2 gün kamp yapacaklarını aktaran Erdoğan, "İnşallah oradan da aynı şekilde güzel bir futbolla, iyi bir sonuçla Hatay'ımıza döneriz." dedi.
Bir gazetecinin "Maçta hakemin verdiği kararları nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine Ömer Erdoğan, "Hakemlerle ilgili daha önce kendime verdiğim söz vardı. Kulüp olarak da karar aldık. Hakemlerle ilgili herhangi bir yorum yapmak istemiyorum ama oyuncularım sahada kendilerine hakim olarak maçı devam ettirdi. Çünkü çok gereksiz 5-6 sarı kart gördük. Bunun yorumunu inşallah kamuoyu yapar. Biz herhangi bir açıklama yapmayacağız." ifadelerini kullandı.
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