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Spor, Futbol

Monaco Teknik Direktörü Philippe Clement: Maalesef istediğimiz gibi olmadı ve kötü sonuç aldık

UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü maçında Trabzonspor'a 4-0 yenilen Monaco'nun teknik direktörü Philippe Clement, ikinci golün ardından oyun bütünlüğünü, birlikteliğini kaybettiklerini ve kötü bir sonuç aldıklarını söyledi.

Selçuk Kılıç   | 14.10.2022
Monaco Teknik Direktörü Philippe Clement: Maalesef istediğimiz gibi olmadı ve kötü sonuç aldık

Trabzon

Clement, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın iki tane dönüm noktasın olduğunu belirterek, "Öncelikle çok iyi başladık. İlk 43 dakika kaleye şutlarımız oldu ama sonuç alamadık. Futbolda ender görülen yenmemesi gereken bir gol yedik." dedi.

İkinci yarıya iyi başlamak için hızlı bir şekilde girdiklerini ifade eden Clement, şunları kaydetti:

"Ama 2. gol, kornerden gelen gol neticesiyle oyun düzenimiz bozuldu. Bu dakikadan sonra takım tamamen dağıldı. Oyunun bütünlüğünü, birlikteliğimizi kaybettik. Maalesef istediğimiz gibi olmadı ve kötü sonuç aldık. Sonuç çok hoş bir şekilde olmadı. Henüz daha 2 maçımız var. Bu maçın sonuçlarına göre puan durumunda çok daha değişiklikler olacaktır."

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