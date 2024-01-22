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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü'nden transfer yasağının kalktığı açıklaması

Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, FIFA tarafından getirilen transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı.

Hüseyin Burak Demirer  | 22.01.2024 - Güncelleme : 22.01.2024
MKE Ankaragücü'nden transfer yasağının kalktığı açıklaması

Ankara

Kulübün X hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz hakkında uygulanmış olan transfer yasaklarında söz konusu dosyaların ödemeleri 18.01.2024 tarihi itibarıyla gerçekleştirilmiş olup, kulübümüzün transfere engel bir yasağı bulunmamaktadır. Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda, futbol şube sorumlumuz Yusuf Buğra Tanık ve sportif direktörümüz Yusuf Bal tarafından transfer çalışmalarına yoğun bir şekilde devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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