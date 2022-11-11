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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü ile Trabzonspor berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile Trabzonspor arasında oynanan maç, 1-1 berabere sona erdi.

Muhammed Boztepe   | 11.11.2022
MKE Ankaragücü ile Trabzonspor berabere kaldı Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA

Ankara

10. dakikada Hamsik'in sol çaprazdan ortasında ceza sahasında topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün vuruşunda kaleci Bahadır Han Güngördü, meşin yuvarlağı direk dibinden ayaklarıyla çıkardı.

31. dakikada Abdülkadir Ömür'ün sağdan ortasında penaltı noktasında meşin yuvarlakla buluşan Gomez'in kafa vuruşunda, top üstten dışarı gitti.

38. dakikada Gomez'in pasıyla ceza sahasında dışında topla buluşan Bardhi'nin plase vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Bahadır Han Güngördü iki hamleyle kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

58. dakikada Bardhi ile paslaşarak ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Djaniny'ye defans oyuncusu Yasin Güreler son anda yatarak müdahale etti ve topu kornere gönderdi.

70. dakikada Trabzonspor golü buldu. Gomez'in sağdan yerden yaptığı ortasında ceza sahasında topla buluşan Bardhi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

72. dakikada MKE Ankaragücü'nün kullandığı köşe vuruşu sonrası ceza sahasında konuk ekipten Larsen'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

74. dakikada penaltı atışını kullanan Tolga Ciğerci, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

85. dakikada Zahid'in pasıyla buluşarak ceza yayına yaklaşan Jese'nin sert vuruşunda, top üstten auta gitti.

90+6. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Chatzigiovanis'in sağdan ortasında ceza sahasında Sowe'ye çarparak kaleye yönelen topu, kaleci Uğurcan Çakır son anda kornere çeldi.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

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