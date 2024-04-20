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Spor, Futbol

Trabzonspor, Mondihome Kayserispor'u yendi

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, Mondihome Kayserispor'u 2-1 yendi.

Ramazan Kaya  | 20.04.2024 - Güncelleme : 20.04.2024
Trabzonspor, Mondihome Kayserispor'u yendi

Kayseri

İlk yarı 

21. dakikada gelişen Kayserispor atağında, Morte'nin pası ile ceza sahası dışında topla buluşan Shukurov'un şutunda, kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede topa sahip oldu.

24. dakikada Trabzonspor öne geçti. Meunier'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında topla buluşan Enis Destan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

28. dakikada gelişen Kayserispor atağında, Meunier'in ceza sahasında Bourabia'ya müdahale sonrası maçın hakemi Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi. Uyarı üzerine VAR'da pozisyonu izleyen hakem, pozisyonda faul olmadığı gerekçesiyle penaltıyı iptal etti.

37. dakikada Uğurcan Çakır'ın kale vuruşu ile sağ kanattan ceza sahasına giren Visca'nın sert şutunda, kaleci Bilal Bayazıt topu çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarı 

53. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Bardhi'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Gol kararı veren hakem Çağdaş Altay, gelen uyarı sonrası VAR'da pozisyonu izleyerek, pozisyon öncesi Visca'nın Cardoso'ya faul yaptığı gerekçesiyle gol kararını iptal etti.

58. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Uğurcan Çakır'ın kale vuruşunda Enis Destan'ın kafa pasıyla ceza sahasında topla buluşan Pepe'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2

64. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Visca'nın ceza sahası sağ kanadından yerden pasında, uygun durumdaki Fountas'ın vuruşunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

79. dakikada çalımlarla Trabzonspor ceza sahasına giren Nazon'un sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

87. dakikada Kayserispor farkı 1'e indirdi. Bardhi'nin geri pasında kaleci Uğurcan Çakır hata yaparak topu Bourabia'ya kaptırdı. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı rahat bir şekilde filelere gönderdi: 1-2

Karşılaşma Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

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