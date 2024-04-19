Dolar
32.58
Euro
34.80
Altın
2,387.96
ETH/USDT
3,092.70
BTC/USDT
64,136.00
BIST 100
9,693.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye'den uğurlanan "9. İyilik Gemisi" Mısır’ın El Ariş Limanı’na ulaştı Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar açıklamalarda bulunuyor Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe ile MKE Ankaragücü Yardımcı Antrenörü Halil Cihan Ünal açıklamalarda bulundu Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokak’ta bulunan alanda toprak kayması meydana geldi
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş Süper Lig'de 5 maç sonra kazandı

Trendyol Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti.

Hilmi Sever, Emre Doğan  | 19.04.2024 - Güncelleme : 19.04.2024
Beşiktaş Süper Lig'de 5 maç sonra kazandı Fotoğraf: Hakan Akgün/AA

İstanbul

10. dakikada gelişen Beşiktaş atağında, Muçi, sağ kanattan bindiren Rashica'nın önüne pasını gönderdi. Ceza sahasına giren Rashica'nın sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak az farkla direk dibinden auta çıktı.

13. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Rashica altıpas önüne ortasını yaptı, Ankaragücü savunmasında Kazımcan'ın ters kafa vuruşunda top yan direğe çarpıp kornere çıktı.

18. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Gedson, ceza yayı önünde boş pozisyondaki Muçi'ye pasını attı. Muçi sol ayakla gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı. 1-0.

22. dakikada kaleyi cepheden gören Gedson Fernandes, çok sert vurdu, kaleci Bahadır sağına uzanıp topu kornere çeldi.

39. dakikada Ankaragücü beraberlik golüne yaklaştı. Sağ kanattan Beşiktaş ceza sahasına giren Morutan'ın arka direğe yaptığı ortada top yan direğe çarptı ve altıpas önüne açıldı. Boşta kalan topa Efkan kafayı vurdu, kale çizgisi önünde Svensson golü önledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

57. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Ghezzal'ın Ankaragücü ceza sahası önünde sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

67. dakikada siyah-beyazlı ekip farkı 2'ye yükseltti. Rashica'nın sol kanattan kullandığı kornerde ön direkte yükselen Muleka topa kafayı vurdu, uzak direğe giden meşin yuvarlak yan direğe de çarpıp ağlara gitti: 2-0.

72. dakikada sol kanattan hızlı gelişen Ankaragücü atağında Sowe, ceza yayı önündeki Morutan'a pasını attı. Morutan'ın gelişene sert şutunda kaleci Ersin iki hamlede topu kontrol etti.

Beşiktaş, karşılaşmayı 2-0 galip tamamladı.

Bu sonuçla ligde 15. galibiyetini alan siyah-beyazlı ekip, puanını 51'e çıkardı. Ligde 3 maç sonra kaybederek 12. yenilgisini yaşayan başkent temsilcisi ise 37 puanda kaldı.

Beşiktaş, ligde 5 maç sonra kazandı

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de 5 maçlık galibiyet özlemine son verdi.

Ligin 27. haftasında İstanbulspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, ardından çıktığı 5 karşılaşmada 3 yenilgi ve 2 beraberlik yaşamıştı. Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü karşısında aldığı galibiyetle 5 müsabaka sonra hanesine 3 puan yazdırdı.

Muçi'den üçüncü gol

Beşiktaş'ın Arnavut oyuncusu Ernest Muçi, siyah-beyazlı formayla üçüncü kez gol sevinci yaşadı.

Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen 23 yaşındaki futbolcu, ligde İstanbulspor ve Bitexen Antalyaspor ile oynanan maçlarda da birer gol kaydetmişti.

Muleka, ligde 159 gün sonra golle tanıştı

Siyah-beyazlı ekibin ikinci golünü kaydeden Jackson Muleka, bu sezon ligde üçüncü golünü kaydetti.

5 Kasım 2023'te Antalyaspor ve 12 Kasım 2023'te RAMS Başakşehir ile yapılan maçlarda birer gol atan Muleka, uzun süren gol sessizliğini bozdu. Demokratik Kongolu futbolcu, MKE Ankaragücü karşılaşmasında fileleri havalandırarak 159 gün sonra gol sevinci yaşadı.

Serdar Topraktepe ile 3. galibiyet

Beşiktaş, teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde çıktığı dördüncü karşılaşmada üçüncü galibiyetini aldı.

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon Topraktepe yönetiminde oynadığı müsabakalarda Çaykur Rizespor'u 4-0, Atakaş Hatayspor'u da 2-1 yenerken, Kasımpaşa'ya ise 3-1 mağlup olmuştu.

Svensson, Fenerbahçe derbisinde yok

Beşiktaş'ın Norveçli oyuncusu Jonas Svensson, MKE Ankaragücü karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Bu sezon ligde 4. kez sarı kartla cezalandırılan Norveçli sağ bek, Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda yapılacak derbide forma giyemeyecek.

Serkan Emrecan Terzi sakatlandı

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Serkan Emrecan Terzi, yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.

Sakatlığı bulunmasına rağmen sol bek yokluğu nedeniyle fedakarlık göstererek forma giyen 20 yaşındaki futbolcu, 44. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Serkan Emrecan'ın yerine Tayyip Talha Sanuç oyuna dahil oldu.

Tayyip Talha, yaklaşık 3 ay sonra ilk kez forma şansı buldu. 24 yaşındaki stoper, son olarak 20 Ocak'ta Pendikspor ile oynanan mücadelede görev yapmıştı.

Beşiktaş, MKE Ankaragücü karşısında üstünlüğünü korudu

Beşiktaş, MKE Ankaragücü karşısında 22 yıllık iç saha yenilmezliğini sürdürdü.

Rakibi karşısında İstanbul'daki son yenilgisini 17 Şubat 2002'de 2-1'lik sonuçla yaşayan siyah-beyazlılar, daha sonra seyircisi önünde oynadığı 17 maçı da kaybetmedi. Bu 17 müsabakanın 16'sını Beşiktaş kazanırken, 1 mücadele ise berabere tamamlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KADEM Sanat "Yapay Zeka ve Kadın" temalı afiş yarışması düzenliyor
Bakan Özhaseki'den hava tahmin raporuna ilişkin paylaşım
Kütahya'da eğitimlerini tamamlayan sözleşmeli erler yemin etti
İstanbul'da ilkokul öğrencilerinden dondurma firmasına İsrail tepkisi
Mardin ve Diyarbakır belediye meclislerindeki iddialarla ilgili mülkiye müfettişleri görevlendirildi

Benzer haberler

Kulüpler Birliğinden TFF Başkanına "erken seçim" çağrısı

Kulüpler Birliğinden TFF Başkanına "erken seçim" çağrısı

Beşiktaş Süper Lig'de 5 maç sonra kazandı

Trabzonspor Kulübünden transfer haberlerine yalanlama

Galatasaray 5 futbolcu ile sözleşme uzattı

Galatasaray 5 futbolcu ile sözleşme uzattı
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde haftanın golü Yusuf Yazıcı'dan

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde haftanın golü Yusuf Yazıcı'dan
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ikinci maçlarının programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ikinci maçlarının programı belli oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet