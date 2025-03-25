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Spor, Futbol

MHK'den sakatlanan Halil Umut Meler'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), İrlanda Cumhuriyeti ile Bulgaristan arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında sakatlık yaşayan Halil Umut Meler'in sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı.

Süha Gür  | 25.03.2025 - Güncelleme : 25.03.2025
MHK'den sakatlanan Halil Umut Meler'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

İstanbul

MHK'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, 23 Mart Pazar günü İrlanda Cumhuriyeti ile Bulgaristan arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi play-off rövanş maçında sakatlık yaşamıştır. Karşılaşmanın 37. dakikasında sol baldırında ani bir ağrı ve batma hissi yaşayan Meler, yürümekte zorlanınca maça devam edememiş ve görevini 2025 yılında FIFA hakem kadrosuna katılan dördüncü hakem Mehmet Türkmen'e devretmiştir. Mehmet Türkmen ise maçı başarılı bir şekilde tamamlamıştır. Halil Umut Meler'in tedavisine, Türkiye Futbol Federasyonunun sağlık sponsoru Medicana Hastanesinde bugün yapılacak tetkiklerin ardından başlanacaktır."

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