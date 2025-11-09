Dolar
Spor, Futbol

Merih Demiral “Ailemiz Geleceğimiz” fotoğraf yarışmasına katıldı

Milli futbolcu Merih Demiral, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Anadolu Ajansı iş birliğiyle düzenlenen “Ailemiz Geleceğimiz Fotoğraf Yarışması”na katıldı.

09.11.2025 - Güncelleme : 09.11.2025
Merih Demiral “Ailemiz Geleceğimiz” fotoğraf yarışmasına katıldı

Cidde

Kariyerini Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Ahli’de sürdüren Merih, 2025 Aile Yılı’nda ailenin korunması ve güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen faaliyetler kapsamında gerçekleştirilen yarışma için eşi Heidi, oğulları Kais Ömer ve İkra ile birlikte çektirdiği aile fotoğrafını seçti. 

Yarışmanın resmi sayfası ailemizgelecegimiz.com’a yüklediği fotoğrafın hikayesini de anlatan Merih, “Şampiyonlar Ligi kupasını evime getirmiştim. Ailemizde olan bir fotoğraf çocuklarla birlikte, 6 aylık İkra’yı içine koymuştum. Çok güzel hatırası olan, unutulmaz bir fotoğraf.” ifadelerini kullandı. 


Yarışma için 15 Kasım’a kadar başvuru yapılabilecektir.

