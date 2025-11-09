Merih Demiral “Ailemiz Geleceğimiz” fotoğraf yarışmasına katıldı

Cidde
Kariyerini Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Ahli’de sürdüren Merih, 2025 Aile Yılı’nda ailenin korunması ve güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen faaliyetler kapsamında gerçekleştirilen yarışma için eşi Heidi, oğulları Kais Ömer ve İkra ile birlikte çektirdiği aile fotoğrafını seçti.
Yarışmanın resmi sayfası ailemizgelecegimiz.com’a yüklediği fotoğrafın hikayesini de anlatan Merih, “Şampiyonlar Ligi kupasını evime getirmiştim. Ailemizde olan bir fotoğraf çocuklarla birlikte, 6 aylık İkra’yı içine koymuştum. Çok güzel hatırası olan, unutulmaz bir fotoğraf.” ifadelerini kullandı.
Yarışma için 15 Kasım’a kadar başvuru yapılabilecektir.