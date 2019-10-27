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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir'in konuğu Trabzonspor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

Hilmi Sever   | 27.10.2019
Medipol Başakşehir'in konuğu Trabzonspor

İstanbul

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Son 6 maçını kaybetmeyen Medipol Başakşehir, geride kalan 8 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 14 puan toplarken, konuk Trabzonspor'un ise 15 puanı bulunuyor.

Turuncu-lacivertli ekipte, omzundaki sakatlığı süren Danijel Aleksic bu mücadelede de forma giyemeyecek.


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