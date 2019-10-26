Chelsea'den 4 gollü galibiyet
İngiltere Premier Lig'de Chelsea, Christian Pulisic'in 3 gol attığı maçta Burnley'yi 4-2 yendi.
İstanbul
İngiltere Premier Lig'de Chelsea, Christian Pulisic'in 3 gol attığı maçta Burnley'yi 4-2 yendi.
Londra ekibi, ligin 10. haftasında Burnley'nin konuğu oldu.
Chelsea, 21 ve 45. dakikalarda 21 yaşındaki yıldızı Christian Pulisic'in attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
Christian Pulisic, 56. dakikada bir gol daha atarak "hat-trick" yaptı. Bu golden 2 dakika sonra sahneye çıkan Willian farkı 4'e çıkardı.
Ev sahibi ekip, 86. dakikada Jay Rodriguez ve 89. dakikada Dwight McNeil ile 2 gol atsada yenilmekten kurtulamadı.
Bu skorla Chelsea puanını 20'ye çıkarırken, Burnley 12 punda kaldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.