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Spor

Toprak Razgatlıoğlu sezonu 5. sırada tamamladı

Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 315 puanla sürücüler klasmanında sezonun beşincisi oldu.

Berad Büyük   | 26.10.2019
Toprak Razgatlıoğlu sezonu 5. sırada tamamladı

İstanbul

Toprak Razgatlıoğlu, Katar'daki 5 bin 380 metrelik Losail Pisti'nde düzenlenen son etabın ikinci yarışında piste çıktı.

Milli motosikletçi, 12. cepten başladığı mücadeleyi, 5. sırada tamamladı.

Mücadeleyi, bu sezonla beraber son 5 yılın şampiyonu Kawasaki pilotu Jonathan Rea lider bitirdi.

Milli sporcu, sezonu 5. sırada tamamlarken, 2019 bağımsız pilotlar sıralamasında birinci oldu.

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