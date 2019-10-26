Toprak Razgatlıoğlu sezonu 5. sırada tamamladı
Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 315 puanla sürücüler klasmanında sezonun beşincisi oldu.
İstanbul
Toprak Razgatlıoğlu, Katar'daki 5 bin 380 metrelik Losail Pisti'nde düzenlenen son etabın ikinci yarışında piste çıktı.
Milli motosikletçi, 12. cepten başladığı mücadeleyi, 5. sırada tamamladı.
Mücadeleyi, bu sezonla beraber son 5 yılın şampiyonu Kawasaki pilotu Jonathan Rea lider bitirdi.
Milli sporcu, sezonu 5. sırada tamamlarken, 2019 bağımsız pilotlar sıralamasında birinci oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.