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Dünyadan Spor

Meksika'da pole pozisyonu Verstappen'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. yarışı Meksika Grand Prix'sine Red Bull-Honda pilotu Max Verstappen, ilk sıradan başlayacak.

Berad Büyük   | 26.10.2019
Meksika'da pole pozisyonu Verstappen'in

İstanbul

Meksika'nın başkenti Meksiko City'deki 4 bin 304 metrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında Red Bull-Honda pilotu Max Verstappen, 1.14.758 derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu. 

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Verstappen'in 0.266 saniye gerisinde 2. sırayı alırken, takım arkadaşı Sebastian Vettel liderin 0.412 saniye gerisinde üçüncü en iyi zamana imza attı.

Meksika'da Mercedes pilotu Lewis Hamilton, zirve yolundaki en yakın rakibi takım arkadaşı Valtteri Bottas'tan 14 puan fazla alacağı bir dereceyle yarışı tamamlarsa kariyerindeki 6. şampiyonluğa ulaşacak.

Meksika Grand Prix'si, yarın TSİ 22.10'da gerçekleştirilecek.


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