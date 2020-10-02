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Spor, Futbol

Çaykur Rizespor, Brezilyalı futbolcu Fernando Andrade'yi kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Porto'dan Brezilyalı futbolcu Fernando Andrade'yi kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Muhittin Sandıkçı   | 02.10.2020
Çaykur Rizespor, Brezilyalı futbolcu Fernando Andrade'yi kadrosuna kattı

Rize

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "27 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Farnando Andrade, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi başkan yardımcısı Ali Zeki Saruhan'ın katılımıyla imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

Fernando Andrade, geçen sezonu kiralık olarak Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da geçirmişti.

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