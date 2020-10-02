Çaykur Rizespor, Brezilyalı futbolcu Fernando Andrade'yi kadrosuna kattı

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Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "27 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Farnando Andrade, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi başkan yardımcısı Ali Zeki Saruhan'ın katılımıyla imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.
Fernando Andrade, geçen sezonu kiralık olarak Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da geçirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.