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Spor, Futbol

'Dört Büyükler' 24 yıl sonra UEFA gruplarında yok

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, 1995-1996 sezonundan sonra ilk kez aynı anda UEFA organizasyonlarında grup aşamalarına kalamadılar.

Erkan Tiryaki   | 02.10.2020
'Dört Büyükler' 24 yıl sonra UEFA gruplarında yok

Ankara

Futbolda "Dört büyükler" olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, 24 yıl sonra bir ilki yaşatarak UEFA organizasyonlarında aynı anda grup aşamasına kalamadılar.

Son olarak Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ne grup aşamasında veda etmesiyle, Türk futbolunun lokomotifleri 1995-1996 sezonundan sonra bir ilki yaşadı.

Geride kalan sezonda Süper Lig'i 7. sırada bitiren Fenerbahçe, Avrupa bileti alamamıştı. Trabzonspor ise sezonu 2. sırada bitirmesine rağmen UEFA'dan aldığı ceza nedeniyle bu sezon Avrupa macerasına çıkamadı.

Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma hedefiyle başlayan Beşiktaş ise bu organizasyonda 2. turda Yunanistan'ın PAOK takımına elendi. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalma mücadelesiyle devam eden Beşiktaş, 3. eleme turunda Portekiz'in Rio Ave takımına penaltılarla elendi.

Galatasaray ise UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibini eleyerek play-off turuna kaldı. Bu turda İskoçya'nın Rangers takımına elenen Galatasaray da grupları göremedi.

En son 1995-1996'da

Dört büyüklerin aynı anda grup aşamasına kalamadığı son sezon 1995-1996 olmuştu.

Söz konusu sezonda UEFA'da sadece UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması vardı. Son şampiyon Beşiktaş eleme turunda Norveç'in Rosenborg takımına elenerek gruplara kalamamıştı.

Daha sonraki 24 sezonda söz konusu takımlardan en az biri ya UEFA Şampiyonlar Ligi ya da UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele etti.

Şampiyonlar Ligi'nde 9 sezon sonra yoklar

Dört büyükler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 sezon sonra Türkiye'yi temsil edemeyecek.

2010-2011'de bir önceki sezonun şampiyonu Bursaspor UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda Türkiye'yi temsil etmiş, Fenerbahçe ise ön elemeyi geçememişti.

2013-2014'ten sonra yine bir ilk

Türkiye, 2013-2014 sezonundan sonra UEFA organizasyonlarında gruplara yine sadece iki takımla katılabilecek.

Söz konusu sezonda Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Trabzonspor temsil edebilmişti.

Dört büyüklerin son 26 yılı

Dört büyük takımın, UEFA'da son 26 yılda gruplarda yer aldığı sezonlar:

Sezon UEFA Şampiyonlar LigiUEFA Avrupa Ligi / UEFA Kupası
2020-2021--
2019-2020GalatasarayBeşiktaş-Trabzonspor
2018-2019GalatasarayBeşiktaş-Fenerbahçe
2017-2018Beşiktaş-
2016-2017BeşiktaşFenerbahçe
2015-2016GalatasarayBeşiktaş-Fenerbahçe
2014-2015GalatasarayBeşiktaş-Trabzonspor
2013-2014GalatasarayTrabzonspor
2012-2013GalatasarayFenerbahçe
2011-2012TrabzonsporBeşiktaş
2010-2011-Beşiktaş
2009-2010BeşiktaşFenerbahçe-Galatasaray
2008-2009FenerbahçeGalatasaray
2007-2008Beşiktaş-FenerbahçeGalatasaray
2006-2007GalatasarayBeşiktaş-Fenerbahçe
2005-2006FenerbahçeBeşiktaş
2004-2005FenerbahçeBeşiktaş
2003-2004Beşiktaş-Galatasaray-
2002-2003Galatasaray-
2001-2002Fenerbahçe-Galatasaray-
2000-2001Beşiktaş-Galatasaray-
1999-2000Galatasaray-
1998-1999Galatasaray-
1997-1998Beşiktaş-Galatasaray-
1996-1997Fenerbahçe-
1995-1996--


Not: UEFA Avrupa Kupası, daha sonra da UEFA Avrupa Ligi altında oynanan organizasyonda 2004-2005 sezonunda grup sistemine geçildi.

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