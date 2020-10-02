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Spor, Futbol

TFF Tahkim Kurulu Trabzonspor'un cezalarını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un cezalarını onadı.

Ercan Doğan   | 02.10.2020
TFF Tahkim Kurulu Trabzonspor'un cezalarını onadı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre kurul, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Trabzonspor'a verdiği 100 bin lira para cezasını onama kararı aldı.

PFDK'nin bordo-mavili kulübün yöneticisi Ömer Sağıroğlu'na verdiği 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezası da onandı.

Tahkim Kurulu, TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor'un 12 bin lira para cezasını da onadı.

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